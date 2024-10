MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gibt am Nachmittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von MasterCard gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 497,35 USD.

Die MasterCard-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 497,35 USD. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 496,51 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 496,51 USD. Bisher wurden via New York 46.567 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 501,64 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 359,81 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 27,65 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,69 USD, nach 2,37 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.07.2024. Das EPS wurde auf 3,51 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,96 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2024 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 14,32 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

