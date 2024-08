Kursverlauf

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard reagiert am Dienstagnachmittag positiv

13.08.24 16:08 Uhr

Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 459,03 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 459,03 USD zu. Die MasterCard-Aktie zog in der Spitze bis auf 459,60 USD an. Bei 458,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 57.364 MasterCard-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.03.2024 bei 490,00 USD. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 6,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 359,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 21,62 Prozent wieder erreichen. In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,69 USD. Im Vorjahr hatte MasterCard 2,37 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 31.07.2024. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,51 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,01 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6,96 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden. MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen. Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 14,31 USD fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren eingefahren S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen Ausblick: MasterCard zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

