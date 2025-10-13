MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Aufwind

MasterCard im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 560,90 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 560,90 USD zu. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 565,00 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 558,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 71.656 MasterCard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. 7,24 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,79 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,90 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 628,00 USD.

Am 31.07.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 4,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,50 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8,15 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,96 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 16,38 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

