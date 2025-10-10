MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard tendiert am Abend tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 558,97 USD nach.

Der MasterCard-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 558,97 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 558,42 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 567,58 USD. Bisher wurden via New York 296.305 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (601,50 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 466,75 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 19,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,90 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.07.2025. In Sachen EPS wurden 4,07 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 3,50 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 8,15 Mrd. USD gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,38 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

