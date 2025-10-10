MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei MasterCard am Nachmittag zu
Die Aktie von MasterCard zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 567,68 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 567,68 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 568,55 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 567,58 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 80.785 MasterCard-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 23.08.2025 auf bis zu 601,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 5,96 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 17,78 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,74 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,90 USD. Analysten bewerten die MasterCard-Aktie im Durchschnitt mit 628,00 USD.
MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,50 USD je Aktie gewesen. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 23.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,38 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
