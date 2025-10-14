DAX24.232 -0,6%Est505.551 -0,3%MSCI World4.279 -0,2%Top 10 Crypto15,72 -1,5%Nas22.551 -0,6%Bitcoin97.123 -2,5%Euro1,1609 +0,3%Öl62,16 -1,9%Gold4.140 +0,7%
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

14.10.25 16:08 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard kommt am Dienstagnachmittag kaum vom Fleck

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der MasterCard-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 559,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
487,05 EUR 2,10 EUR 0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 559,68 USD bewegte sich die MasterCard-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die MasterCard-Aktie bisher bei 560,07 USD. Die MasterCard-Aktie sank bis auf 556,00 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 556,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 57.180 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,47 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 466,75 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,60 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,90 USD je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.07.2025. Es stand ein EPS von 4,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,50 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 8,15 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 16,38 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 10 Jahren eingefahren

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel hätten Anleger an einem MasterCard-Investment von vor 5 Jahren verdient

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MasterCard-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Nachrichten zu MasterCard Inc.

Analysen zu MasterCard Inc.

31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
29.09.2017MasterCard OverweightCantor Fitzgerald
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
31.10.2016MasterCard NeutralCompass Point
29.04.2016MasterCard NeutralWedbush Morgan Securities Inc.
15.04.2016MasterCard NeutralCompass Point
30.07.2015MasterCard Mkt PerformFBR Capital
01.11.2012MasterCard sellUBS AG
02.08.2012MasterCard sellUBS AG
09.07.2012MasterCard sellUBS AG
23.01.2009MasterCard ErsteinschätzungCitigroup Corp.
11.12.2008MasterCard underperformCowen and Company, LLC

