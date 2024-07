MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Montagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 441,66 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 441,66 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 442,00 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 440,33 USD. Zuletzt wechselten via New York 65.115 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 490,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,95 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 359,81 USD ab. Mit einem Kursverlust von 18,53 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,37 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,60 USD.

MasterCard veröffentlichte am 01.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 3,23 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,48 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,35 Mrd. USD – ein Plus von 10,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 5,75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 30.07.2025.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

