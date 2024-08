MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 465,49 USD zu.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:50 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 465,49 USD. Im Tageshoch stieg die MasterCard-Aktie bis auf 467,52 USD. Bei 465,10 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 58.485 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 490,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 5,27 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 359,81 USD. Dieser Wert wurde am 28.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 22,70 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,37 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,69 USD je MasterCard-Aktie.

Am 31.07.2024 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,01 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 6,96 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,28 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

MasterCard dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2024 14,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

