MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 571,52 USD.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 571,52 USD. Zwischenzeitlich stieg die MasterCard-Aktie sogar auf 573,32 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 562,64 USD. Zuletzt wechselten 87.631 MasterCard-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 594,60 USD. Dieser Kurs wurde am 12.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 25.07.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 428,86 USD ab. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 33,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,03 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 01.05.2025 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 3,60 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 3,23 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 7,25 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,35 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 24.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,94 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

