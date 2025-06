MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag in Rot

MasterCard im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,6 Prozent bei 561,90 USD.

Um 15:53 Uhr fiel die MasterCard-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 561,90 USD ab. Der Kurs der MasterCard-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 560,26 USD nach. Bei 572,86 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 201.164 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 594,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.07.2024 (428,86 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 31,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,03 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der MasterCard-Aktie wird bei 628,00 USD angegeben.

Am 01.05.2025 äußerte sich MasterCard zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,60 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,25 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,35 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.07.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 15,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

