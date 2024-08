Aktienentwicklung

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

16.08.24 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 466,85 USD ab.

Wer­bung

Die MasterCard-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 466,85 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 466,39 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 468,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.918 MasterCard-Aktien umgesetzt. Bei 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 359,81 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 22,93 Prozent sinken. Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,69 USD aus. Am 31.07.2024 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent gesteigert. Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden. Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2024 14,31 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 5 Jahren eingefahren S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in MasterCard von vor 3 Jahren abgeworfen Ausblick: MasterCard zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf MasterCard Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MasterCard Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com