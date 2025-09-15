MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 580,20 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die MasterCard-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 580,20 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 576,91 USD. Bei 580,47 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 57.277 MasterCard-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 601,50 USD. Dieser Kurs wurde am 23.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 466,75 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 19,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,90 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 628,00 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte MasterCard am 31.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,07 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 8,15 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 6,96 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte MasterCard am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.



