MasterCard Aktie News: MasterCard verliert am Freitagnachmittag

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 17.06.2022 16:22:00 Uhr 0,4 Prozent auf 293,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die MasterCard-Aktie bis auf 290,05 EUR. Bei 295,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.092 MasterCard-Aktien.

Bei 360,80 EUR erreichte der Titel am 28.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 18,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 270,20 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2021 erreicht. Mit einem Kursverlust von 8,77 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 28.04.2022 vor. MasterCard hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,74 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.200,00 USD – ein Plus von 25,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem MasterCard 4.155,00 USD erwirtschaftet hatte.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je MasterCard-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 12,69 USD fest.

