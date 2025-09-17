DAX23.624 +1,1%ESt505.447 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.087 +0,2%Nas22.499 +1,1%Bitcoin99.908 +1,4%Euro1,1774 -0,4%Öl68,03 +0,2%Gold3.639 -0,6%
So entwickelt sich MasterCard

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Aufwind

18.09.25 16:11 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag im Aufwind

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von MasterCard konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 599,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
508,10 EUR 9,30 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 599,24 USD. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 600,07 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 596,08 USD. Zuletzt wurden via New York 55.085 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 23.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 601,50 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,38 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 466,75 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die MasterCard-Aktie 28,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,90 USD, nach 2,74 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte MasterCard am 31.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,50 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat MasterCard in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,15 Mrd. USD im Vergleich zu 6,96 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je MasterCard-Aktie in Höhe von 16,38 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Allmy / Shutterstock.com

Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
