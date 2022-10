MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zeigt sich am Vormittag freundlich

Um 09:22 Uhr ging es für das MasterCard-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 305,30 EUR. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 305,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 305,00 EUR. Der Tagesumsatz der MasterCard-Aktie belief sich zuletzt auf 53 Aktien.

Am 28.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 364,05 EUR. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 16,14 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 271,05 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2021 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der MasterCard-Aktie 12,64 Prozent sinken.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,95 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 5.497,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.528,00 USD erwirtschaftet worden.

Die MasterCard-Bilanz für Q3 2022 wird am 27.10.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 31.10.2023 erwartet.

In der MasterCard-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 10,55 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

