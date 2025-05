MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von MasterCard gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 583,15 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 583,15 USD. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 581,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 581,24 USD. Bisher wurden via New York 54.255 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 588,45 USD. Dieser Kurs wurde am 19.05.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 0,91 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 428,86 USD am 25.07.2024. Abschläge von 26,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem MasterCard seine Aktionäre 2024 mit 2,74 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,98 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 01.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,60 USD. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 3,23 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,25 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,35 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die MasterCard-Bilanz für Q2 2025 wird am 24.07.2025 erwartet.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2025 auf 15,96 USD je Aktie.

