MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittag mit angezogener Handbremse

Kaum Ausschläge verzeichnete die MasterCard-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 12:22 Uhr bei 311,80 EUR. In der Spitze legte die MasterCard-Aktie bis auf 311,80 EUR zu. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 311,80 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 311,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 80 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2022 auf bis zu 360,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 270,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2021). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,40 Prozent.

MasterCard veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MasterCard im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5.497,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 4.528,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 01.11.2022 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2022 auf 10,57 USD je Aktie.

