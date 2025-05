MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Donnerstagnachmittag tiefer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 568,12 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 568,12 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die MasterCard-Aktie bis auf 567,45 USD. Mit einem Wert von 568,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 50.281 MasterCard-Aktien.

Am 20.05.2025 markierte das Papier bei 588,45 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 3,58 Prozent Luft nach oben. Bei 428,86 USD erreichte der Anteilsschein am 25.07.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 24,51 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,01 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete MasterCard 2,74 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 628,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 01.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,60 USD gegenüber 3,23 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 7,25 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,35 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 24.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 15,93 USD je MasterCard-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

