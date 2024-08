MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zuletzt stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 469,78 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 469,78 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 470,45 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 469,49 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 45.380 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 490,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,30 Prozent. Bei 359,81 USD erreichte der Anteilsschein am 28.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,70 USD, nach 2,37 USD im Jahr 2023.

Am 31.07.2024 hat MasterCard in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,51 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,01 USD erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 6,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,85 Prozent gesteigert.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 24.10.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 14,32 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.



