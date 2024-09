MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag nahezu unbewegt

MasterCard im Blick

Die Aktie von MasterCard zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 492,56 USD.

Mit einem Kurs von 492,56 USD zeigte sich die MasterCard-Aktie im New York-Handel um 15:53 Uhr kaum verändert. Die MasterCard-Aktie legte bis auf 494,34 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 491,47 USD. Mit einem Wert von 493,16 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 41.461 MasterCard-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.09.2024 markierte das Papier bei 501,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Am 28.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 359,81 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,69 USD.

Am 31.07.2024 hat MasterCard die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,01 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,96 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 24.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 14,32 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

