MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,6 Prozent auf 320,00 EUR. Bei 320,00 EUR markierte die MasterCard-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 320,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2022 bei 360,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2021 bei 270,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 18,43 Prozent Luft nach unten.

MasterCard gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,95 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,40 Prozent auf 5.497,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.528,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte MasterCard am 02.02.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 31.10.2023 dürfte MasterCard die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 10,54 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

