MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Abend mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 571,22 USD.
Um 20:01 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 571,22 USD ab. Im Tief verlor die MasterCard-Aktie bis auf 567,01 USD. Mit einem Wert von 575,72 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 232.700 MasterCard-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (601,50 USD) erklomm das Papier am 23.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der MasterCard-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 466,75 USD. Mit einem Kursverlust von 18,29 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,74 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,03 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.
Am 31.07.2025 lud MasterCard zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,50 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 8,15 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,96 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 16,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.01.2025
|MasterCard Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.07.2019
|Mastercard Overweight
|Barclays Capital
|28.09.2018
|MasterCard Outperform
|BMO Capital Markets
|18.05.2018
|MasterCard Neutral
|UBS AG
|04.01.2018
|MasterCard Outperform
|RBC Capital Markets
