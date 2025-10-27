MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 572,32 USD.

Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 572,32 USD abwärts. Die MasterCard-Aktie gab in der Spitze bis auf 567,01 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 575,72 USD. Zuletzt wurden via New York 117.230 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,10 Prozent könnte die MasterCard-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 22,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für MasterCard-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,74 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,03 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 628,00 USD an.

MasterCard veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,07 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,50 USD je Aktie erzielt worden. MasterCard hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 29.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 16,38 USD je MasterCard-Aktie.

