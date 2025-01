MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Blick

Die Aktie von MasterCard hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die MasterCard-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 547,14 USD.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 547,14 USD bewegte sich die MasterCard-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Kurzfristig markierte die MasterCard-Aktie bei 550,44 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die MasterCard-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 546,54 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 547,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 60.720 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2025 auf bis zu 551,46 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 0,78 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 428,86 USD. Dieser Wert wurde am 25.07.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,62 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,58 USD.

Am 31.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,54 USD, nach 3,40 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 7,37 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,54 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,62 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte MasterCard am 30.01.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können MasterCard-Anleger Experten zufolge am 04.02.2026 werfen.

Experten taxieren den MasterCard-Gewinn für das Jahr 2024 auf 14,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Papier MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Diese Unternehmen nutzen das Geld der Anleger am besten - NVIDIA-Aktie nicht an der Spitze