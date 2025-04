MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von MasterCard zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die MasterCard-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Das Papier von MasterCard konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 537,01 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 537,01 USD. Mit einem Wert von 534,34 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 37.842 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Bei 582,00 USD markierte der Titel am 04.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 8,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 25.07.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 428,86 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 25,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für MasterCard-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,94 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Am 30.01.2025 legte MasterCard die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 3,64 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte MasterCard 2,98 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat MasterCard mit einem Umsatz von insgesamt 7,48 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,16 Prozent gesteigert.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 01.05.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 06.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 15,90 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

