MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Zum Vortag unverändert notierte die MasterCard-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 577,45 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die MasterCard-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 577,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die MasterCard-Aktie bei 580,41 USD. In der Spitze fiel die MasterCard-Aktie bis auf 577,01 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 577,49 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 52.374 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 20.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 588,45 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die MasterCard-Aktie 1,90 Prozent zulegen. Bei 428,86 USD fiel das Papier am 25.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 25,73 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,74 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,03 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 628,00 USD für die MasterCard-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte MasterCard am 01.05.2025. Es stand ein EPS von 3,60 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei MasterCard noch ein Gewinn pro Aktie von 3,23 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,35 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7,25 Mrd. USD ausgewiesen.

MasterCard wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 24.07.2025 vorlegen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass MasterCard ein EPS in Höhe von 15,94 USD in den Büchern stehen haben wird.

