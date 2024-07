MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard legt am Dienstagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Die Aktionäre schickten das Papier von MasterCard nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 443,83 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die MasterCard-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 443,83 USD. Der Kurs der MasterCard-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 446,34 USD zu. Mit einem Wert von 443,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 66.545 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Bei 490,00 USD erreichte der Titel am 22.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 9,42 Prozent niedriger. Bei 359,81 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,37 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 USD belaufen.

MasterCard ließ sich am 01.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,23 USD gegenüber 3,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 6,35 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte MasterCard am 31.07.2024 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 14,29 USD je Aktie in den MasterCard-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

S&P 500-Wert MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in MasterCard von vor einem Jahr abgeworfen

S&P 500-Titel MasterCard-Aktie: So viel Gewinn hätte eine MasterCard-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: MasterCard stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor