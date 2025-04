MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

MasterCard im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von MasterCard. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 533,21 USD ab.

Das Papier von MasterCard gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 533,21 USD abwärts. In der Spitze büßte die MasterCard-Aktie bis auf 532,37 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 535,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 52.172 MasterCard-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 582,00 USD. Dieser Kurs wurde am 04.03.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die MasterCard-Aktie somit 8,38 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 25.07.2024 Kursverluste bis auf 428,86 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,57 Prozent.

Zuletzt erhielten MasterCard-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MasterCard 2,98 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,16 Prozent auf 7,48 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.05.2025 erfolgen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von MasterCard rechnen Experten am 06.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 15,89 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

