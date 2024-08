MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard zieht am Nachmittag an

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von MasterCard. Das Papier von MasterCard legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 482,93 USD.

Die MasterCard-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 482,93 USD. Bei 485,74 USD erreichte die MasterCard-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 481,84 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 62.700 MasterCard-Aktien umgesetzt.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 490,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die MasterCard-Aktie derzeit noch 1,46 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 359,81 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2023). Mit einem Kursverlust von 25,49 Prozent würde die MasterCard-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten MasterCard-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,37 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,70 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,51 USD, nach 3,01 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,28 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,96 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 24.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von MasterCard veröffentlicht werden.

Von Analysten wird erwartet, dass MasterCard im Jahr 2024 14,32 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

