Aktienkurs im Fokus

MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Donnerstagnachmittag

30.10.25 16:08 Uhr
MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von MasterCard zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die MasterCard-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 561,00 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
MasterCard Inc.
475,10 EUR -5,30 EUR -1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von MasterCard zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,2 Prozent auf 561,00 USD. Die MasterCard-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 562,15 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 551,56 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 151.804 MasterCard-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 601,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der MasterCard-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 466,75 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,80 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,74 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,03 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 628,00 USD.

MasterCard ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,50 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 8,15 Mrd. USD gegenüber 6,96 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur MasterCard-Aktie

Bildquellen: Andrei Kuzmik / Shutterstock.com

Nachrichten zu MasterCard Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu MasterCard Inc.

DatumRatingAnalyst
31.01.2025MasterCard BuyGoldman Sachs Group Inc.
19.07.2019Mastercard OverweightBarclays Capital
28.09.2018MasterCard OutperformBMO Capital Markets
18.05.2018MasterCard NeutralUBS AG
04.01.2018MasterCard OutperformRBC Capital Markets
