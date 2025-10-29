MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochabend schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die MasterCard-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 553,74 USD ab.

Die MasterCard-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 553,74 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die MasterCard-Aktie bisher bei 551,44 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 561,63 USD. Zuletzt wechselten 298.232 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 601,50 USD erreichte der Titel am 23.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der MasterCard-Aktie ist somit 8,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 466,75 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,71 Prozent.

MasterCard-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,74 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,03 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die MasterCard-Aktie bei 628,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte MasterCard am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,50 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,96 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass MasterCard einen Gewinn von 16,38 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

