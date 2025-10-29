MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag verlustreich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von MasterCard befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,4 Prozent auf 558,05 USD ab.

Um 15:53 Uhr rutschte die MasterCard-Aktie in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 558,05 USD ab. Das Tagestief markierte die MasterCard-Aktie bei 557,47 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 561,63 USD. Zuletzt wechselten via New York 117.076 MasterCard-Aktien den Besitzer.

Am 23.08.2025 markierte das Papier bei 601,50 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,79 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (466,75 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die MasterCard-Aktie mit einem Verlust von 16,36 Prozent wieder erreichen.

MasterCard-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,74 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,03 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 628,00 USD je MasterCard-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte MasterCard am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,50 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat MasterCard 8,15 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,17 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 6,96 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass MasterCard im Jahr 2025 16,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

