MasterCard Aktie News: S&P 500 Aktie MasterCard am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Die Aktie von MasterCard gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,1 Prozent auf 465,83 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die MasterCard-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 4,1 Prozent auf 465,83 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die MasterCard-Aktie bei 472,60 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 462,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 168.129 MasterCard-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.03.2024 auf bis zu 490,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 5,19 Prozent Plus fehlen der MasterCard-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 359,81 USD ab. Der derzeitige Kurs der MasterCard-Aktie liegt somit 29,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 2,37 USD an MasterCard-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 USD aus.

MasterCard veröffentlichte am 01.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 3,23 USD. Im letzten Jahr hatte MasterCard einen Gewinn von 3,01 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,35 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.10.2024 dürfte MasterCard Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 14,29 USD je MasterCard-Aktie.

