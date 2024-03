MDAX-Wert Aroundtown SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Aroundtown SA-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Hochrechnung

Bei einem frühen Investment in Aroundtown SA-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Aroundtown SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 2,32 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Aroundtown SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 43,141 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 82,27 EUR, da sich der Wert einer Aroundtown SA-Aktie am 13.03.2024 auf 1,91 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 17,73 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Aroundtown SA belief sich zuletzt auf 2,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net