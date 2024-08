MDAX-Wert Knorr-Bremse-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren verloren

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX beendet die Sitzung im Minus

Handel in Frankfurt: MDAX legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte ein Knorr-Bremse-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX aktuell

Börse Frankfurt in Rot: MDAX liegt letztendlich im Minus

MDAX-Titel Knorr-Bremse-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Knorr-Bremse von vor 5 Jahren bedeutet

Knorr-Bremse-Aktie in Grün: Knorr-Bremse wird optimistischer

Heute im Fokus

Barclays startet TUI-Bewertung mit 'Underweight'. Goldpreis steigt fast auf neuen Rekord. Instagram in der Türkei gesperrt. BNP Paribas will AXAs Investment Management in Milliardendeal übernehmen.