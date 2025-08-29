DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.863 ±0,0%Euro1,1686 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Medaro Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

30.08.25 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Medaro Mining Corp Registered Shs
0,12 EUR -0,00 EUR -2,52%
Medaro Mining hat am 28.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Medaro Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.net

