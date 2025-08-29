Medaro Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Medaro Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,010 CAD je Aktie gewesen.

Medaro Mining hat am 28.08.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2025 endete.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Medaro Mining

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Medaro Mining

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent

Wer­bung