Medien: Iran testet Raketen - Sorge vor Angriffen Israels

TEHERAN (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund zunehmender Sorge vor neuen Angriffen Israels hat der Iran Medienberichten zufolge mehrere Raketen getestet. Den Angaben nach fanden die Tests in der Hauptstadt Teheran sowie in den Großstädten Isfahan und Maschhad statt.

Die Revolutionsgarden oder die Armee bestätigten die Tests bislang nicht. Das Nachrichtenportal Nournews veröffentlichte ein Video, das die Tests zeigen soll.

Zwölf Tage Krieg im Juni

Seit Tagen wächst in der iranischen Bevölkerung die Sorge vor weiteren israelischen Angriffen auf das Land. Im Juni hatte Israel zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA Ziele aus der Luft bombardiert, darunter Atomanlagen, militärische sowie zivile Einrichtungen in weiten Landesteilen.

Nach iranischen Angaben kamen mehr als 1.000 Menschen ums Leben. Teheran räumte erhebliche Schäden ein, behauptet jedoch, diese inzwischen behoben zu haben./pey/str/DP/he