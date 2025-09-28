DAX23.678 +0,6%ESt505.478 +0,6%Top 10 Crypto15,17 -0,6%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.773 +0,4%Euro1,1683 +0,2%Öl69,49 -0,2%Gold3.752 +0,1%
Medien: Netanjahus UN-Rede über Lautsprecher auch in Gaza

26.09.25 10:15 Uhr

TEL AVIV (dpa-AFX) - Die Rede des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu vor der UN-Generalversammlung in New York soll Medienberichten zufolge auch im Gazastreifen zu hören sein. Die Zeitung "Haaretz" berichtete unter Berufung auf Militärkreise, dass derzeit Vorbereitungen liefen, um die Rede über Lautsprechersysteme auf Lastwagen oder nahe dem Grenzzaun zu übertragen. Dies sei auch psychologische Kriegsführung. Eine offizielle Bestätigung des Militärs gab es zunächst nicht. Das Nachrichtenportal "ynet" berichtete, das Büro Netanjahus habe das Militär angewiesen, Lautsprecher in der Nähe palästinensischer Siedlungen aufzubauen, um die Rede zu übertragen./czy/DP/zb