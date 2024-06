Medigene Aktie News: Medigene zeigt sich am Nachmittag freundlich

IRW-News: Medigene AG: Medigene AG plant Herabsetzung des Grundkapitals und passt Finanzprognose für 2024 an

Vorstand investiert in Medigene-Aktien - die Kursreaktion

Insidertrade bei Medigene ausgemacht: So reagiert die Aktie

Medigene Aktie News: Medigene steigt am Dienstagvormittag

Medigene Aktie News: Medigene am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Medigene Aktie News: Medigene gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX klettert zum Start des Mittwochshandels

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt zum Handelsstart nach

Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter

Heute im Fokus

US-Inflationsdruck sinkt im Mai. Bilfinger rechnet mit mehr Umsatz. Daimler Truck fährt in die A-Liga: S&P hebt Rating an. Prosus schockt mit Gewinnwarnung. Bilfinger rechnet mit mehr Umsatz. General Motors steckt 850 Millionen Dollar in Robotaxi-Firma Cruise. Metzler spricht Kaufempfehlung für Heidelberg Materials aus. QIAGEN erweitert Angebot für Mikrobiomforschung. EVOTEC erhält Forschungszahlung von 20 Millionen Dollar.