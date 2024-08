Medigene Aktie News: Bullen treiben Medigene am Dienstagnachmittag an

Medigene im Fokus

Die Aktie von Medigene zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Medigene-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 1,17 EUR nach oben.

Um 15:47 Uhr wies die Medigene-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 5,9 Prozent auf 1,17 EUR nach oben. In der Spitze legte die Medigene-Aktie bis auf 1,23 EUR zu. Mit einem Wert von 1,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 45.957 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 25.03.2024 auf bis zu 2,74 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 135,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Medigene-Aktie. Am 05.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 0,98 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Medigene-Aktie liegt somit 18,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Medigene am 26.03.2020 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Medigene ebenfalls 0,00 EUR je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,59 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,59 Mio. EUR eingefahren.

Medigene wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 14.08.2024 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,370 EUR je Medigene-Aktie.

