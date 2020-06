Medigene-Aktie aktuell: Medigene tendiert schwächer

Aktien in diesem Artikel Medigene 5,26 EUR

-1,50% Charts

News

Analysen

Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 5,26 EUR. In der Spitze büßte die Medigene-Aktie bis auf 5,16 EUR ein. Bei 5,16 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden via Frankfurt 500 Medigene-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 06.07.2019 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,59 EUR an. Am 16.03.2020 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,98 EUR.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 11,00 EUR. Experten prognostizieren für das Jahr 2021 einen Verlust in Höhe von -0,677 EUR je Medigene-Aktie.

Die Medigene AG ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.

Die aktuellsten News zur Medigene-Aktie

Medigene-Aktie dreht ins Minus: Medigene kann klinische Studie zu möglicher Blutkrebstherapie starten

Medigene-Aktie nach Kursrally mit ersten Gewinnmitnahmen

Medigene-Aktie im freien Fall wegen Rückschlag mit Impfstoff

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com