Sartorius will Dividende fast verdoppeln - Aktie auf Rekordhoch

Die Investoren des Göttinger Unternehmens sollen für 2020 fast doppelt so viel Dividende erhalten wie noch ein Jahr zuvor. So soll es für Halter der im MDAX notierten Vorzugsaktien 71 Euro-Cent pro Papier geben, pro Stammaktie werden 70 Cent gezahlt, wie der Konzern am Vorabend mitteilte. Im Vorjahr hatte Sartorius seine Dividendenzahlung wegen der Unsicherheit in der Pandemie noch erheblich gekürzt. Die Investoren hatten lediglich 36 Cent beziehungsweise 35 Cent erhalten.

Vorbörslich lag die Sartorius-Vorzugsaktie leicht im Minus, allerdings war das Papier bereits am Vortag nach einer positiven Analystenstimme im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch bei 481,20 Euro gezogen. Analyst Markus Gola vom Investmenthaus Stifel Europe hatte sein Kursziel von 430 auf 515 Euro erhöht und seinen Optimismus mit den Wachstumsaussichten der Biotechnologie-Sparte (Bioprocess Solutions, BPS) begründet, die unter anderem Einweg-Bioreaktorsysteme, Filter und Materialien für Zellkulturprozesse und Datenanalysesoftware im Programm hat.

Insbesondere dieser Geschäftsbereich hatte im vergangenen Jahr erheblich von der erhöhten Nachfrage in der Corona-Pandemie profitiert, weil die Forschung an Wirk- und Impfstoffen gegen das Virus stark zugenommen hatte. Der MDAX-Konzern, der auch als Kandidat für einen Aufstieg in den DAX gilt, hatte zur Vorlage der vorläufigen Zahlen Ende Januar somit einen Auftragsboom und einen massiven Umsatz- und Gewinnsprung für 2020 vermelden können. Gleichzeitig wurden die Mittelfristprognosen bis 2025 erhöht.

Für dieses Jahr rechnet das Management um Sartorius-Chef Joachim Kreuzburg mit einem Umsatzplus um bis zu 25 Prozent bei einer steigenden Profitabilität. Seine endgültigen Zahlen für das vergangene Jahr will der Konzern am 18. Februar vorlegen.

Mit der Dividende für 2020 beläuft sich die Ausschüttungssumme nunmehr auf 48 Millionen Euro, das ist fast das Doppelte des Vorjahres und rund sechs Millionen Euro mehr als zwei Jahre zuvor. Der Dividendenvorschlag wird der Hauptversammlung zur Entscheidung vorgelegt, die am 26. März stattfinden soll.

Sartorius-Aktie auf Rekordhoch - 'Wachstumswert' statt Divdendenzahler

Die Vorzugsaktien von Sartorius haben am Freitag ihr Rekordhoch vom Vortag noch getoppt und setzen ihren Aufwärtstrend damit schwungvoll fort. Bis auf 484 Euro ging es nach oben, bevor erste Gewinnmitnahmen einsetzten. Gegen Mittag legten die Papiere des Pharma- und Laborausrüsters via XETRA im MDAX noch um ein Prozent auf 481 Euro zu.

Das Papier kletterte alleine in den ersten Wochen dieses Jahres um fast 40 Prozent und knüpfte damit an die Gewinne des Vorjahres an. 2020 war der Kurs um 80 Prozent gestiegen. Die Corona-Pandemie und Übernahmen hatten für starkes Wachstum gesorgt, wie der Konzern Ende Januar bekannt gab. Das Management wurde daher zuversichtlicher, auch hinsichtlich seiner mittelfristigen Wachstumsziele für den Umsatz und die operative Marge im Jahr 2025.

Mit einer Marktkapitalisierung von inzwischen knapp 34 Milliarden Euro zählt Sartorius nun außerdem zu den Kandidaten für den DAX-Aufstieg, wenn der deutsche Leitindex im Herbst von 30 auf 40 Mitglieder aufgestockt wird.

Dass der Pharma- und Laborausrüster die Dividende für 2021 auf 71 Cent und damit im Vergleich zu 2020 fast verdoppeln will, wie er am Vorabend bekannt gegeben hatte, wird für das aktuelle Rekordhoch nicht als Grund gesehen. Ein Händler sprach vielmehr von einer "lächerlich geringen Dividendenrendite".

Analyst Volker Stoll von der Landesbank Baden-Württemberg sagte dazu: "Wegen der Dividende kauft keiner die Aktie." Das Unternehmen glänze vielmehr mit seinen "starken Wachstumsraten und strategisch überzeugenden Geschäftsansätzen". Zudem hob er hervor, dass Sartorius viel Geld in die Weiterentwicklung seiner Aktivitäten investiere.

Erst am Donnerstag hatte Analyst Markus Gola vom Investmenthaus Stifel Europe das Kursziel für die Vorzugsaktie von 430 auf 515 Euro hochgesetzt, womit er nun zu den Zuversichtlichsten gehört, was die Geschäftsentwicklung von Sartorius angeht. Er begründete seinen Optimismus mit den Wachstumsaussichten der Sparte Bioprozess- und Labortechnik (BPS).

