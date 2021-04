BNP übertrifft im 1. Quartal die Erwartungen - BNP-Aktie gibt nach

Der Nettogewinn der französischen Bank stieg im ersten Quartal um 38 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro und übertraf damit die Erwartungen der Analysten von 1,24 Milliarden Euro.

Der in Paris ansässige Kreditgeber, der nach Vermögenswerten größte des Landes, schloss sich anderen großen europäischen Banken wie der spanischen Banco Santander SA und der deutschen Deutsche Bank AG an, die alle ebenfalls einen Gewinnsprung gemacht haben, wobei die Rückstellungen tendenziell zurückgingen und die Investmentbank-Einheiten von starken Kundenaktivitäten in volatilen Märkten profitierten.

Bei BNP sanken die Rückstellungen für gefährdete Kredite um 37 Prozent auf 896 Millionen Euro. Die Division Corporate and Investment Bank verzeichnete einen Anstieg der Quartalserträge um 24 Prozent, wobei die Erträge im Bereich Global Markets um 41 Prozent stiegen.

Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte die Bank im Bereich der Aktienderivate einen Schlag von Unternehmen einstecken müssen, die ihre Dividendenzahlungen gestrichen hatten. Die internationale Finanzdienstleistungseinheit der Bank - die Wealth Management, Consumer Finance und Versicherungen umfasst - entwickelte sich ebenfalls gut, wobei sich der Vorsteuergewinn fast verdoppelte.

Die BNP-Aktie notiert an der EURONEXT Paris derzeit mit minus 1,15 Prozent bei 53,21 Euro.

