Fielmann-Aktie gefragt: Geschäft wächst im Sommer schwächer - Gewinnsprung
Beim Brillenkonzern Fielmann hat sich das Geschäftswachstum im Sommer merklich abgeschwächt.
Werte in diesem Artikel
Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zu 2024 noch um rund drei Prozent. In den ersten neun Monaten legte der Erlös um insgesamt neun Prozent auf gut 1,8 Milliarden Euro zu, wie das im SDAX gelistete Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Für das Gesamtjahr sieht Konzernchef Marc Fielmann den Brillenkonzern weiterhin auf Kurs zu einem Umsatz von knapp 2,5 Milliarden Euro. Davon sollen rund 24 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten (bereinigtes Ebitda) übrig bleiben.
In den ersten neun Monaten trugen vor allem die USA dank einer Übernahme sowie Polen zum kräftigen Umsatzwachstum bei. Das bereinigte operative Ergebnis stieg konzernweit um 18 Prozent auf 434 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag mit 23,6 Prozent knapp unterhalb der Zielmarke für das Gesamtjahr. Unter dem Strich entfiel auf die Fielmann-Aktionäre ein Gewinn von 155,5 Millionen Euro, fast ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor.
Im XETRA-Handel steigt die Fielmann-Aktie am Donnerstag zeitweise um 0,86 Prozent auf 46,85 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Fielmann
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fielmann
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Fielmann News
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, JuliusKielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fielmann AG
Analysen zu Fielmann AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.2025
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.2025
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.2025
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|11.07.2025
|Fielmann Add
|Baader Bank
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2025
|Fielmann Add
|Baader Bank
|22.05.2025
|Fielmann Buy
|Baader Bank
|30.04.2025
|Fielmann Buy
|Baader Bank
|05.03.2025
|Fielmann Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.03.2025
|Fielmann Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|18.09.2025
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|28.08.2025
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|18.07.2025
|Fielmann Halten
|DZ BANK
|11.07.2025
|Fielmann Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.02.2023
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|05.01.2023
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|06.12.2022
|Fielmann Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.11.2022
|Fielmann Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.2022
|Fielmann Sell
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fielmann AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen