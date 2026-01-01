DAX24.419 +0,5%Est505.909 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,76 -1,7%Nas23.685 -0,7%Bitcoin69.250 -2,0%Euro1,1940 -0,3%Öl69,65 -1,7%Gold5.163 -4,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Microsoft 870747 Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Tesla A1CX3T Infineon 623100 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F Siemens 723610
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- Apple steigert Umsatz und Gewinn -- Amazon vor Milliarden-Investment in OpenAI? -- Tesla, Visa, adidas, ASTA Energy, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier Bombardier-Aktie: Trump mit neuen Zolldrohungen gegen Kanada - auch Kuba gerät ins Visier
adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein adidas nach Zahlen im Fokus: DAX schlägt vor dem Wochenende Erholungskurs ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Menschen arbeiten häufig auf eigenen Wunsch Teilzeit

30.01.26 09:23 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - Wer in Deutschland einem Teilzeitjob nachgeht, tut dies in vielen Fällen nicht wegen fehlender Vollzeitstellen. Im Mikrozensus 2024 gaben nur knapp 5 Prozent der befragten Teilzeitbeschäftigten an, dass sie eigentlich lieber Vollzeit arbeiten würden, aber keine passende Stelle finden. Weitaus häufiger sagten die Menschen (28 Prozent), dass sie auf eigenen Wunsch ihre Arbeitsstunden reduziert haben, wie das Statistische Bundesamt berichtet.

Wer­bung

Vor allem Frauen berichten auch, dass sie mehr Zeit für die Betreuung von Kindern und anderen Angehörigen benötigen. Von allen Befragten nennen 23,5 Prozent diesen Grund. Knapp zwei Drittel (65,3 Prozent) von ihnen tun das auf eigenen Wunsch. Verfügbarkeit oder Kosten für eine anderweitige Betreuung spielen hingegen eine untergeordnete Rolle: Knapp 20 Prozent berichteten von fehlenden Angeboten oder zu hohen Preisen. Für 15,4 Prozent waren andere Gründe ausschlaggebend.

Weitere Gründe für Teilzeitarbeit waren Fortbildung und Studium (11,6 Prozent) oder Probleme durch Krankheiten und Behinderungen (4,9 Prozent). Eine große Gruppe der Befragten von 27,4 Prozent nannte sonstige Gründe.

Für den Mikrozensus werden jährlich hunderttausende Haushalte in Deutschland von den staatlichen Statistikämtern befragt./ceb/DP/stw