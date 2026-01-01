DAX25.350 +0,4%Est505.998 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,17 +1,0%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.433 -0,9%Euro1,1689 +0,5%Öl63,19 +0,3%Gold4.609 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 RENK RENK73 Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher -- US-Ölkonzerne vor Investments in Venezuela -- Eli Lilly plant wohl Abivax-Übernahme -- Novo Nordisk, Goldrekord, Rüstungsaktien, Amazon, DroneShield, Airbus, BYD im Fokus
Top News
Erasca positioniert sich offensiv gegen schwer therapierbare Tumoren Erasca positioniert sich offensiv gegen schwer therapierbare Tumoren
arGEN-X-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzsprung bei Vyvgart arGEN-X-Aktie dennoch unter Druck: Umsatzsprung bei Vyvgart
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
10 DAX-Trends für 2026: Diese Börsentrends erwarten Aktienmarktanalysten für 2026. Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr. Jetzt lesen!