Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Kursplus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Mercedes-Benz Group (ex Daimler). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 74,43 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 1,1 Prozent auf 74,43 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 74,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.873 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt.

Am 17.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 76,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 31.10.2023 auf bis zu 55,08 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 35,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2022 erhielten Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,27 EUR. Analysten bewerten die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im Durchschnitt mit 90,10 EUR.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ließ sich am 22.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,72 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,81 Prozent auf 40.261,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41.003,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 30.04.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 25.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2023 13,10 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

