Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

Mit einem Wert von 63,79 EUR bewegte sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 16:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 64,76 EUR zu. Die größten Abgaben verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 63,49 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 64,01 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.626.811 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 17.02.2022 auf bis zu 77,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 22,12 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 54,67 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Der derzeitige Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie liegt somit 14,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 90,07 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 24.02.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 11,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 46,62 Milliarden EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,39 Milliarden EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2021 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 24.02.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger Experten zufolge am 02.02.2023 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie

Daimler Truck-Aktie verliert: Daimler Truck steigt bei H2 Mobilty ein

BMW: Vom Flugmotorenhersteller zu einem der umsatzstärksten Autobauer der Welt

Daimler Truck-Aktie: Daimler Truck gibt trotz Krise Gas

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com