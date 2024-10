Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Vormittag um Nulllinie

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Fokus

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zeigt sich am Dienstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 58,03 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 58,03 EUR. Im Tageshoch stieg die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bis auf 58,28 EUR. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,03 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 59.974 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer.

Am 08.04.2024 markierte das Papier bei 77,45 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 33,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.09.2024 (54,05 EUR). Derzeit notiert die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie damit 7,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 5,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,61 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 77,25 EUR für die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie aus.

Am 26.07.2024 lud Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,95 EUR, nach 3,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,24 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 25.10.2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) ein EPS in Höhe von 9,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

