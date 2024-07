Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 64,58 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 64,58 EUR. Bei 64,06 EUR markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 64,72 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 1.040.739 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 08.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,45 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,93 Prozent könnte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 55,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,71 Prozent würde die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,98 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 5,30 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 93,30 EUR.

Am 30.04.2024 hat Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,86 EUR gegenüber 3,69 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,38 Prozent auf 35,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 37,52 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) möglicherweise am 23.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 11,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

